Важное 02 декабря 2022, 23:23 Олег Знарок покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс» Хоккейный «Ак Барс» объявил об уходе главного тренера Олега Знарка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Олег Знарок подал в отставку. В пресс-службе команды рассказали, что исполняющим обязанности наставника будет Юрий Бабенко.

Олег Знарок поблагодарил «Ак Барс» за возможность работы в клубе. Он выразил отдельную благодарность болельщикам, которые в любой ситуации поддерживали клуб.

Реклама

«Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за „Ак Барсом“ и болеть за его успехи в будущем», — отметил тренер.

Реклама

По словам генерального менеджера клуба Марата Валиуллина, решение Олега Знарка обусловлено желанием изменить подход хоккеистов к своей работе. Функционер выразил надежду, что кадровые перестановки повлияют на результаты команды.

Ранее 2 декабря «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2. Шайбы в составе казанцев забросили Никита Евсеев, Артем Галимов и Вадим Шипачев.

В конце ноября нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 403 шайбу в гостевых матчах НХЛ. Российский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки.