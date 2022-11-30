Спорт 30 ноября 2022, 07:50 Овечкин установил рекорд НХЛ по числу шайб в гостевых матчах Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в 402 шайбы РИА «Новости»

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Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги открылся 30 ноября в Канаде. В первом же периоде нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в ворота «Ванкувер Кэнакс» две шайбы из трех и побил рекорд Уэйна Гретцки, рассказала «Газета.ru».

По итогам первого периода американская команда лидировала со счетом 3:1. Александр Овечкин забил две шайбы на шестой и 12-й минуте этого матча и 403 в общей сложности за все свои гостевые игры в НХЛ. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 402 такие шайбы. Первая из этих двух шайб стала для хоккеиста из России 135-й, открывшей счет. Это тоже рекорд — столько же первых шайб у Яромира Ягра.

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В общей сложности Александр Овечкин отыграл за НХЛ 1298 матча и забил 793 шайбы. Его опередили только Уэйн Гретцки и Горди Хоу, которые забили 894 и 801 шайбу. В ноябре хоккеист забросил 789-ю шайбу в НХЛ и поравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Брайаном Троттье.

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