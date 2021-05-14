Около 350 тысяч человек поддержали петицию за отмену Олимпиады в Токио. По словам людей, в нынешней эпидемиологической ситуации безопасно провести соревнования невозможно, сообщило радио «Говорит Москва».

Автором документа является адвокат и политический деятель Кэндзи Уцономия.

«Эта тема вызвала широкий резонанс в Японии и за границей. Мы намерены продолжать свою деятельность, пока не добьемся отмены Игр», — подчеркнул юрист.

Петицию опубликовали на сайте Change.org 5 мая. Она адресована Международному олимпийскому комитету, правительству Японии, а также администрации Токио.

Игры должны были пройти в прошлом году, однако по причине пандемии коронавируса их перенесли. Проведение соревнований назначили на период с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Китай может остаться без спонсоров предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских играх в Пекине. Транснациональные корпорации, которые должны были выделить финансы на мероприятие, воздерживаются от участия. Причина — бойкот Китая в свете обвинений властей страны в нарушении прав человека. Речь идет о репрессиях против народа под названием уйгуры.