Китай может лишиться спонсоров Олимпиады. Всему виной «лагеря перевоспитания»

Китай может остаться без спонсоров предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских играх в Пекине. Транснациональные корпорации, которые должны были выделить финансы на мероприятие, воздерживаются от участия. Причина — бойкот Китая в свете обвинений властей страны в нарушении прав человека. Речь идет о репрессиях против народа под названием уйгуры.

По мере того, как растет количество призывов к бойкоту Олимпиады, активисты начинают чаще обращаться в корпорациям с просьбой поддержать Синьцзян-Уйгурский автономный район. Там проживают уйгуры — мусульмане-сунниты. По данным Human Rights Watch, в последние годы их массово и зачастую безосновательно задерживают, помещая в тюрьмы и воспитательные лагеря.

В связи с этим компании начали избегать вопросов о спонсорстве Игр. Об этом сообщили в деловой газете Financial Times. Издание отправило запросы компаниям, заключившим с Международным олимпийским комитетом крупные спонсорские соглашения. Журналисты решили узнать, пересмотрят ли фирмы свои взгляды на поддержку Олимпиады. 11 из 13 фирм не ответили.

В это число входят американские The Coca-Cola Company, Visa и Airbnb, японские Panasonic и Toyota, а также южнокорейская группа компаний Samsung. Alibaba Group — китайская компания, которая является спонсором МОК, также отказалась от комментариев.

При этом немецкая страховая фирма Allianz решила отстоять свою позицию по финансированию Игр. В компании заявили, что ее присутствие в странах с «другими взглядами на права человека» способствует «процветанию и безопасности».

«Мы находимся в более чем 70 странах по всему миру, в том числе в странах с другим взглядом на права человека, чем у нас. Мы твердо верим, что наше присутствие в этих странах способствует процветанию и безопасности народов на основе ценностей, которые мы защищаем. Мы не хотим отстраняться, мы хотим быть значимыми», — пояснили в компании.

Швейцарский производитель часов Omega, в свою очередь, подчеркнул, что фокусирует внимание на спортсменах и традиционно выполняет роль официального хронометриста Олимпийских игр.

«Omega является официальным хронометристом Олимпийских игр и играла эту роль с 1932 года 28 раз. Omega служила спортсменам на Олимпийских играх 1980 года в Москве, затем ее бойкотировала часть западного мира, а в 1984 году в Лос-Анджелесе — несколько других стран», — пояснили в компании.

Ситуация с уйгурами в Китае

9 сентября организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона Синьцзян. 22 марта ЕС ввел санкции против некоторых китайских чиновников и организаций, которых обвинили в нарушении прав человека. Тем временем США признали происходящее геноцидом и ввели санкции.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует направить делегацию в СУАР. Ее цель — проследить за ситуацией с мусульманскими меньшинствами. Перед этим 180 правозащитных организаций и представителей живущих в Китае меньшинств обратились к мировому сообществу. Они просили бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

По данным Business Insider, с 2016 года Китай отправил около миллиона уйгуров в так называемые «лагеря перевоспитания». Многие живущих там, как отметили в The Guardian, прошли через пытки, изнасилования и оскорбления. Китай же утверждает, что учреждения созданы для учебы. Местные власти характеризуют свои действия как способ очистить население региона от так называемых экстремистских мыслей.