Спорт 29 февраля 2024, 11:12 Одни иностранцы. Аршавин раскрыл состав «Зенита» в матче со «Спартаком» Футболист Аршавин: «Зенит» выведет на матч со «Спартаком» только одного русского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу 2 марта проведут легионеры. Бывший капитан национальной сборной Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» выведет против «Спартака» всего одного местного спортсмена. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, — это [Нуралы] Алип. „Зенит“, скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», — сказал он.

Реклама

По правилам клуб сможет выпустить на поле не больше восьми легионеров. Андрей Аршавин напомнил, что защитник Нуралы Алип из Казахстана не считался таковым в РПЛ. То же касается Марио Фернандеса родом из Бразилии, получившего паспорт России.

Встреча петербургского клуба «Зенит» с московским «Спартаком» пройдет вечером 2 марта на стадионе «Газпром Арена». Тренер Массимо Каррера допустил победу красно-белых из-за более высокой мотивации.