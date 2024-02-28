Спорт 28 февраля 2024, 17:51 Тренер Каррера заявил, что у «Спартака» есть шансы обойти «Зенит» в РПЛ

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«Спартак» вполне может победить «Зенит» в Российской премьер-лиге. Таким мнением поделился с RT экс главный тренер московского клуба Массимо Каррера.

Он объяснил, что сейчас у футболистов красно-белых огромная мотивация на победу. Потому что им нельзя отставать от «Краснодара» и есть шанс выиграть у «Зенита».

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«Поэтому уровень мотивации футболистов будет очень высокий, у них есть возможности для того, чтобы одержать итоговую победу», — заявил Массимо Каррера.

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