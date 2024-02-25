Спорт 25 февраля 2024, 20:22 «Обратной дороги не будет». Министр спорта заявил, что отменить систему Fan ID невозможно Министр спорта Олег Матыцин заявил о невозможности отмены Fan ID на матчах РПЛ Freepik

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Министр спорта Олег Матыцин оценил вероятность отмены паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Его слова привело РИА «Новости».

«Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры», — сказал он.

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С лета 2022 года карта болельщика действовала на матчах РПЛ в тестовом режиме. С весны прошлого года такой документ сделали обязательным при покупке билетов. Активные поклонники большинства клубов лиги заявили о бойкоте матчей, в которых действует подобная система.

Еще в марте 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи карты болельщика. Политик отметил, что введение Fan ID вызвало много вопросов.

По его словам, система была актуальной во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда речь шла о глобальной безопасности. Теперь она приняла «совершенно абсурдные формы». Медведев напомнил, как на один из футбольных матчей не пустили семью из-за отсутствия карты болельщика у семимесячного ребенка.