Спорт 19 декабря 2022, 18:22 Обладатель «Золотого мяча» Бензема завершил карьеру в сборной Франции Футболист Бензема сообщил о завершении выступлений за сборную Франции РИА «Новости»

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Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Карим Бензема больше не будет выступать за сборную Франции. Об этом обладатель «Золотого мяча» 2022 года написал в своем аккаунте в Instagram*.

«Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем являюсь сегодня! <…> Я создал свою историю в сборной Франции, и она закончилась», — отметил футболист.

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В минувшее воскресенье сборная Франции уступила победу команде Аргентине в финальном матче чемпионата мира в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3.

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В серии пенальти аргентинцы выиграли со счетом 4:2. Бензема не участвовал в турнире из-за травмы, которую получил перед началом ЧМ-2022. Медики диагностировали у него мышечную усталость четырехглавой мышцы.

Карим Бензема начал выступать за «Реал» в 2009 году, за 13 лет он провел 617 матчей и забил 329 голов. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

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