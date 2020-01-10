«Оба ударники довольно жесткие». Бой Макгрегора против Серроне не обойдется без нокаута

Этот бой интересно оценивать не столько со спортивной точки зрения, сколько с медийной. Один боец ирландец, другой — ярко выраженный ковбой. В плане фанатской армии, которую оба за собой тянут, это очень интересно Борис Бурзиев вице-президент Союза ММА России.

По словам Бурзиева, этот бой, возможно, самый продаваемый в США в 2020 году. Ажиотаж огромный. Собеседник «360» отметил, что сейчас упор делается не на тренировках, а на участии спортсменов в различных медийных мероприятиях. Что касается, прогнозов, то, по мнению вице-президента Союза ММА России, силы, в принципе, равны.

«Оба ударники довольно жесткие. От готовности зависит. Как подготовятся, как будут держать удар. Но то, что наприлетает обоим, — это 100%. Первый раунд точно пройдет в стойке, если будут зарубаться, то до финальных раундов бой не дотянут. Думаю закончат в начале, ближе к середине», — заявил Борис Бурзиев.

Известный российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов отметил, что плохую службу для Макгрегора может сыграть большой перерыв в карьере, ведь свой последний бой он провел в октябре 2018 года. Тогда Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Любой хороший боец должен быть в обойме прежде всего. Если не находится, то теряет бойцовскую чуйку», — считает Семенов. Тем не менее собеседник «360» подчеркнул, что Макгрегор «амбициозный боец, напористый, у него неплохая защита».

По словам российского бойца, своим вызывающим поведением ирландец старается деморализовать соперника, вывести на эмоции, «чтобы легче было с ним справиться».

Ранее Конор Макгрегор в очередной раз нелицеприятно высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова. По мнению Макгрегора, россиянин боится вновь сойтись с ним на ринге.