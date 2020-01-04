Макгрегор раскрыл страхи Нурмагомедова

Конор Макгрегор, ирландский боец смешанного стиля (ММА), рассказал о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, реванш Хабиба пугает, и россиянин наверняка дрожит от ужаса.

«Этот человек дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть. Я чувствую запах дерьма, вот и все», — отрезал в присущей ему манере бесцеремонный ирландец.

По словам Макгрегора, Хабиб, конечно, может избегать этого боя. Но это бесполезно.

«Он может бежать, но не сможет спрятаться. Я жду его», — заявил Макгрегор.

Хабиб и Макгрегор дрались за титул чемпиона в октябре 2018 года. Россиянин остался чемпионом в легком весе. Он победил удушающим приемом в четвертом раунде. С тех пор Макгрегор ни с кем не дрался.

Ирландец известен своей ненавистью к дагестанцам — а Хабиб родом как раз из Дагестана. Макгрегор неоднократно презрительно высказывался в том ключе, что «все понимают, что представляют собой дагестанцы от природы», в том числе он сказал это во время своего визита в Россию. После этих слов гостиницу в Москве, в которой остановился боец, взяли в осаду дагестанские мужчины. Макгрегор тогда доказал правоту своего мнения: он не скрываясь подъехал к парадному входу в «Ритц», смерил взглядом нестройную толпу и спокойно прошел мимо смельчаков в холл отеля.

Макгрегор вернется в октагон 19 января 2020 года. Он встретится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.