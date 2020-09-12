Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

У чемпионки Европы фигуристки Алены Косторной было несколько причин уйти от тренера Этери Тутберидзе. Первая — это дети.

По словам юной чемпионки, она не могла находиться на одном льду с детьми младше ее.

«Да, были некоторые проблемы. Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года», — приводит ТАСС слова Косторной.

Девушка пыталась объяснить тренеру, что при их сумасшедшем темпе детей нужно выводить на лед аккуратно, а это очень мешало. Она хотела предложить другие варианты, то Тутберидзе отказалась идти на встречу.

Проблемы в общении и взаимопонимании начались в июле перед тренировкой, вспоминает Косторная. Тогда она решила позвонить тренеру команды Плющенко и спросить, есть ли возможность перехода. Сергей Розанов предложил не торопиться и обдумать такое серьезное решение. Но через несколько дней уже начались организационные мероприятия.

«Наверное, у каждого тренера свой подход, у Этери Георгиевны он свой, у Плющенко свой <…> .Наверное, в моей новой команде более спокойно, это чувствуется, я потренировалась месяц», — поделилась фигуристка.

Также она отметила доброе расположение тренеров, которые не ругают и не кричат, если что-то не удалось выполнить.

Алена Косторная объявила о своем уходе из команды Этери Тутберидзе в конце июля после того, как получила официальное подтверждение перехода, сообщает «Национальная служба новостей».