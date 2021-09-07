«Нужно показывать и доказывать». Винер-Усманова раскритиковала израильтянок, отказавшихся от участия в ЧМ

Израиль должен был доказывать свое лидерство в художественной гимнастике после полученного Линой Ашрам золота на Олимпиаде в Токио и дальше. Однако команда единственная среди всех снялась с чемпионата мира. Об этом в разговоре с «360» заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Главный тренер Элла Самохвалова заявила, что это не связано со скандалом, но, с чем это связано, она не уточнила. „Догадайся почему“», — сказала Винер-Усманова.

По ее словам, команда Израиля оказалось единственной, кто отказался от участия в чемпионате мира.

«Конечно, это все нужно показывать, доказывать, нужно говорить, что за первым разом будет и второй, но второй раз не последовал. Видимо, они подумали, что даже не поможет президент технического комитета Наталья Кузьмина, которая руководила соревнованиями по художественной гимнастике на Олимпийских играх и при которой все эти скандальные моменты были допущены», — добавила собеседница «360».

Винер-Усманова отметила, что израильтяне отказалась участвовать во всех видах программы.

«Стало известно, что тренеры группового упражнения отказались далее работать с гимнастами Израиля в этом виде программы вообще больше не хочет работать с групповым упражнением в Израиле. Ее дочь тоже отказалась от работы в Израиле», — сказала она.

Чемпионат мира по художественной гимнастике состоится в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.