Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором выразил желание провести бой в Африке.

«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов. Пост он сопроводил фрагментом видеозаписи боя Мухаммеда Али с Джорджем Форманом. Этот боксерский поединок состоялся в Конго в 1974 году.

Нурмагомедов трогательно поддержал проигравшего дебютный бой брата Подробнее

Нурмагомедов не в первый раз говорит о проведении поединка на данном континенте. В частности, эту тему российский боец поднимал в сентябре, когда предлагал провести соревнование с его участием по смешанным единоборствам в бедных странах Африки, а вырученные деньги передать на благотворительность.

Нурмагомедов ранее в Instagram поддержал двоюродного брата Абубакара, который потерпел поражение в бою против немца Давида Завады на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Ирландский боец Конор Макгрегор высмеял Абубакара Нурмагомедова за это поражение. Спортсмена он назвал «убегающим неудачником». Однако практически сразу после публикации этой записи в Twitter, Макгрегор удалил этот пост.