Нурмагомедов заявил о желании провести бой в Африке
«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов. Пост он сопроводил фрагментом видеозаписи боя Мухаммеда Али с Джорджем Форманом. Этот боксерский поединок состоялся в Конго в 1974 году.
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Нурмагомедов не в первый раз говорит о проведении поединка на данном континенте. В частности, эту тему российский боец поднимал в сентябре, когда предлагал провести соревнование с его участием по смешанным единоборствам в бедных странах Африки, а вырученные деньги передать на благотворительность.
Нурмагомедов ранее в Instagram поддержал двоюродного брата Абубакара, который потерпел поражение в бою против немца Давида Завады на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Ирландский боец Конор Макгрегор высмеял Абубакара Нурмагомедова за это поражение. Спортсмена он назвал «убегающим неудачником». Однако практически сразу после публикации этой записи в Twitter, Макгрегор удалил этот пост.