Макгрегор высмеял брата Хабиба Нурмагомедова и сразу удалил твит

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал брата Хабиба Нурмагомедова «убегающим неудачником». Однако практически сразу после публикации ирландец удалил свой твит. Видимо, боится и убегает все-таки он.

«Он постучал ему по лбу. Если вы можете постучать ему по лбу, то вы можете ударить ему в лоб. Он ушел. Нурмаготаптап. Вечный неудачник», — написал Макгрегор, его цитирует Sports.ru.

Абубакар Нурмагомедов 9 ноября проводил дебютный бой в UFC. Боец допустил ошибку и позволил немцу Давиду Заваде реализовать удушающий прием. В итоге Нурмагомедов сдался.

«Если есть мышцы, но нет мозгов — будут проблемы». Нурмагомедов ответил на вопросы подмосковных школьников Подробнее

29-летний Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба. Он был секундантом в поединке Абубакара против немца. Брат Хабиба провел 19 боев в смешанных единоборствах, 15 из них он завершил победой, в том числе семь нокаутом. На его счету три поражения и одна ничья.

Абубакар участвовал в потасовке после боя Хабиба с Макгрегором в Лас-Вегасе в 2018 году.