Нурмагомедов вспомнил про самый впечатляющий день в истории футбола

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил про самый впечатляющий день за всю историю футбола. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео финала чемпионата 2006 года, когда сборная Италии обыграла Францию, написала «Газета.ru».

«Самый безумный день в истории футбола», — подписал спортсмен ролик.

Лидер сборной Франции Зинедин Зидан в дополнительное время ударил головой итальянского защитника Марко Матерацци после его провокаций. Зидана удалили с поля. Италия тогда одержала победу над Францией в серии пенальти со счетом 3:5.

Ранее стало известно, что Сборная России по футболу проведет два контрольных матча перед Евро-2020. 1 июня российская команда встретится с Польшей, а 5 июня — с Болгарией.

«1 июня команда под руководством Станислава Черчесова сыграет в гостях с Польшей. Встреча состоится во Вроцлаве», — рассказали в пресс-службе РФС.

На групповом этапе чемпионата Европы россияне сыграют с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).