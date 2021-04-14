Названы соперники сборной России в контрольных матчах перед Евро

Сборная России по футболу проведет два контрольных матча перед Евро-2020. 1 июня российская команда встретится с Польшей, а 5 июня — с Болгарией. Об этом сообщил сайт Российского футбольного союза (РФС).

«1 июня команда под руководством Станислава Черчесова сыграет в гостях с Польшей. Встреча состоится во Вроцлаве, на Городском стадионе, начало в 20:45 по местному времени (21:45 по Москве). 5 июня россияне встретятся с Болгарией в Москве на „ВТБ Арене — Центральном стадионе ‚Динамо‘ имени Льва Яшина“, начало в 18:00», — говорится в сообщении РФС.

В РФС напомнили, что на групповом этапе чемпионата Европы россияне сыграют с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

В конце мая генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что на матчи турнира в Северной столице пустят болельщиков, но трибуны будут заполнять лишь на 50%. Из-за пандемии коронавируса исполком UEFA разрешил национальным сборным делать по пять замен в матчах чемпионата.