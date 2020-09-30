Нурмагомедов сравнил Макгрегора с мусором и отказался от совместного с ним шоу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не хочет иметь ничего общего с Конором Макгрегором. Россиянин отказался от участия в шоу вместе с ирландским бойцом.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о решении своего подопечного насчет съемок в The Ultimate Fighter в интервью порталу TMZ.

В рамках шоу президент UFC Дэйна Уайт хотел организовать матч-реванш Нурмагомедова и Макгрегора. С этим предложением он позвонил менеджеру спортсмена. Участником The Ultimate Fighter на ESPN россиянин мог стать в случае победы над Джастином Гейджи.

«Нурмагомедов отказался от этой идеи и сказал, что Макгрегор — это человеческий мусор», — подчеркнул Абдель-Азиз.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Их встреча закончилась скандалом: представители команд бойцов ввязались в массовую драку.

Бой с Гейджи запланирован на 24 октября, напомнила газета «Известия». Он станет главным в турнире UFC 254 в Абу-Даби. Зрителей не будет.