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    30 декабря 2020, 04:34

    Нурмагомедов рассказал о своих чувствах перед боем с Макгрегором

    Анастасия Кукова

    Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео момента перед боем с ирландским бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором. Он рассказал, какие эмоции испытывал в этот момент.
    Нурмагомедов рассказал о своих чувствах перед боем с Макгрегором

    На его публикацию обратила внимание «Газета. Ru».

    «Момент, когда мои физические возможности и ментальная стойкость сошлись на одном уровне», — написал он.

    Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. После смерти отца он сообщил о завершении карьеры, заявив, что пообещал матери больше не выступать.

    Однако американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье уверен, что 32-летний спортсмен вернется ради поединка с экс-чемпионом промоушена канадца Жоржа Сен-Пьера. По его мнению, Нурмагомедов стремится войти в историю, и такой шанс не упустит.