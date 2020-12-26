Боец MMA назвал условие возвращения Нурмагомедова

По мнению 41-летнего американца, 32-летний российский спортсмен согласится на поединок против экс-чемпиона промоушена канадца Жоржа Сен-Пьера.

«Хабиб стремится войти в историю. Победа над Сен-Пьером — как раз то, что нужно», — предположи Кормье.

Хабиб Нурмагомедов объявил о своем уходе из MMA после победы над Джастином Гейджи. Таким образом россиянин добился 29-й победы в карьере и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Причиной ухода Нурмагомедова стала смерть его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Это был мой последний бой… Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», — заявил спортсмен. Его высказывание приводило РИА ФАН.

Нурмагомедов на прошлой неделе получил премию «Международный спортсмен года» Би-би-си. На награду также претендовали несколько человек. Среди них шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, баскетболист команды «Лейкерс» Леброн Джеймс, американский гольфист Дастин Джонсон, французская футболистка Венди Ренар и ирландский боксер Кэти Тейлор.