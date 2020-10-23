Нурмагомедов рассказал, каким станет отцом. Видео
Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью, опубликованном UFC Russia, заявил, что хотел бы стать строгим отцом. Он признал, что с его возможностями детей будет сложно ограничивать и контролировать
Нурмагомедов сказал, что хотел бы взять пример с отца, Абдулманапа Нурмагомедова.
«Пока я не осознал, какой я отец, потому что все трое моих детей еще маленькие. Но я хотел бы стать строгим отцом. Как правило, когда родители строгие, то результат лучше. Нельзя их баловать», — сказал спортсмен.
Он поделился, что у его отца была своя методика воспитания — убеждение, личный пример, поощрение, требование и принуждение. Нурмагомедов заявил, что обязательно возьмет ее на вооружение.
«Мой отец по-другому смотрел на вещи, я хочу мыслить, как он», — сказал боец.
Накануне Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, посвященное его отцу и тренеру. Абдулманап Нурмагомедов. В 57 лет он умер от осложнений коронавируса.