Нурмагомедов рассказал, каким станет отцом. Видео

Нурмагомедов сказал, что хотел бы взять пример с отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Пока я не осознал, какой я отец, потому что все трое моих детей еще маленькие. Но я хотел бы стать строгим отцом. Как правило, когда родители строгие, то результат лучше. Нельзя их баловать», — сказал спортсмен.

Он поделился, что у его отца была своя методика воспитания — убеждение, личный пример, поощрение, требование и принуждение. Нурмагомедов заявил, что обязательно возьмет ее на вооружение.

«Мой отец по-другому смотрел на вещи, я хочу мыслить, как он», — сказал боец.

Накануне Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, посвященное его отцу и тренеру. Абдулманап Нурмагомедов. В 57 лет он умер от осложнений коронавируса.