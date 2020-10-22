Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце в преддверии первого боя без него

Российский боец смешанных единоборств (MMA), чемпион по версии UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, посвященное его отцу и тренеру. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от осложнений коронавируса, ему было 57 лет.

Ролик-посвящение появился в Instagram Хабиба. Он адресован англоязычной аудитории. Голос за кадром читает стихотворение известного американского поэта Карла Сэндберга «A father to his son» («Сыну от отца»).

В стихотворении есть такие строчки:

«Жизнь тяжела. Будь сталью. Будь скалой».

И это может помочь ему выдержать бури…

«Жизнь — мягкий суглинок. Будь спокойным. Иди аккуратней».

И это тоже могло ему помочь.

Текст наложен на видео, где показаны тренировки Хабиба и его главные победы в присутствии отца.

В субботу, 24 октября Хабиб Нурмагомедов встретится с американским бойцом Джастином Гейджи. В преддверии боя россиянин дал интервью YouTube-каналу UFC Russia, в котором заявил, что пока не осознал, каким отцом является сам.

«Дети у меня маленькие», — сказал спортсмен. Он добавил, что хотел бы быть строгим и мыслить, как его отец по отношению к воспитанию.

«У него была методика: убеждение, личный пример, поощрение, требование, принуждение. Когда я приходил просить деньги, он говорил: „А что ты сделал, чтобы их получить?“» — пояснил Хабиб.