«Готовлюсь повалить его сто раз». Нурмагомедов рассказал о настрое перед боем с Гейджи

«У меня очень жесткий соперник, он обладает хорошей ударной техникой, умеет бороться. <...> Я готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз. <…> Хочу завершить карьеру непобежденным, неоспоримым чемпионом UFC в легком весе — в спорте у меня такая цель», — заявил российский боец.

По его словам, Гейджи действует очень быстро в начале поединка, но во втором-третьем раунде «становится полегче». Также спортсмен отметил, что вряд ли сможет приблизиться к Тайсону и Али в профессиональной сфере, но при этом он пытается выиграть каждый бой.

Ранее прославленные спортсмены сделали ставки на бой Нурмагомедова и Гейджи. Многие считают, что Нурмагомедов «никогда не отступал».

Нурмагомедов и Гейджи сразятся 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой пройдет без зрителей из-за ограничений по коронавирусу. Но фанаты смогут наблюдать за поединком в трансляции.