Спорт 08 января 2024, 16:43 Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 19 июля РФС: новый сезон Российской премьер-лиги начнется 19 июля Freepik

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Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июля, а завершение его первой части должно произойти 15 декабря. Об этом говорится в положении о соревнованиях на 2024 год, которое опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Что касается текущего сезона Кубка России — он закончится 2 июня, а новый запланирован на 23 июля.

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По итогам 18 туров в этом сезоне РПЛ лидером является футбольный клуб «Краснодар», обгоняющий «Зенит» на два очка. Соревнования 19-го тура состоятся в начале марта. В том же месяце возобновится Кубок России: игроки поучаствуют в первых матчах четвертьфинала «пути регионов», а также в ответных встречах четвертьфинала «пути РПЛ».

Ранее экс-главный тренер российской сборной Анатолий Бышовец не исключил, что чемпионом РПЛ в сезоне 2023/24 станет «Краснодар». Это может произойти при усилении позиций в клубе.