Спорт 25 декабря 2023, 14:18 Тренер Бышовец: «Краснодару» нужно усиление, чтобы стать чемпионом РПЛ

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Футбольный клуб «Краснодар» сможет претендовать на чемпионство РПЛ в сезоне-2023/24 в случае усиления отдельных позиций. Такое мнение выразил бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец сайту Betonmobile.

По его словам, команде необходимо продублировать позицию центрального нападающего и защитника.

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«Тренер Ивич должен придать уверенности игрокам, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать чемпионами», — подчеркнул Бышовец.

Как сообщил RT, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице по итогам 18 туров РПЛ.