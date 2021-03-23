Футболисты сборной РФ показали новую форму. Фото

Сборная России по футболу представила новую форму. Гостевой комплект на чемпионат Европы-2020 для российских спортсменов разработал Adidas.

Футболисты выйдут в нем на поле в среду 24 марта: на это число запланирован матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты. Фотографии формы сборная показала в Instagram.

На опубликованных снимках в ней предстали нападающий Александр Соболев и полузащитник Ильзат Ахметов.

Впервые форму на Евро сборная показала в ноябре 2019 года, напомнил «Спорт-Экспресс». Из-за появившихся вопросов ее пришлось переделывать. Намеченная на март 2020 года презентация сорвалась из-за пандемии коронавируса, турнир тоже отменили.