РФС добилась участия Головина в матче за сборную России

Футболист Александр Головин сыграет за сборную России на матче в Сочи. Российский футбольный союз смог договориться с французской федерацией.

Об этом сообщило издание «Чемпионат.com» со ссылкой на агента спортсмена Олега Артемова.

«Саша готов играть со Словенией, летит в Сочи. Уж не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и FIFA», — подчеркнул он.

«Монако» сначала не хотел отпускать Головина на матч в составе сборной России в Сочи. Руководство объяснило это соглашением французской лиги и клубов о том, что футболисты не могут играть в странах, которые входят в Евросоюз. Это связано с ограничениями по коронавирусу. Футболист рассказал, что от его мнения в этой ситуации ничего не зависело, сообщила «Газета.ru».

Ранее Головин сыграл один из своих лучших матчей за «Монако». Он забил свой первый хет-трик за время карьеры во французском клубе. Кроме голов на третьей, 12-й и 62-й минутах матча, он на 77-й минуте сделал передачу Кевину Фолланду, который забил четвертый гол. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Монако», сообщило агентство Ura.ru.