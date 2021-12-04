Норвежцы заняли весь пьедестал в индивидуальной лыжной гонке Кубка мира

Лыжникам норвежской сборной достался весь пьедестал на домашнем этапе Кубка мира в индивидуальной гонке. К ним подобрался россиянин Алексей Червоткин, показавший четвертый результат.

Лучшим в гонке стал Симен Хегстад Крюгер, одолевший дистанцию 15 километров за почти 33 минуты. Чуть медленнее оказался серебряный призер Ханс Кристер Холунн, отставший на 1,6 секунды, третье место завоевал Мартин Левстрем Нюэнгет, который опоздал на 17,5 секунды.

Червоткин отстал от Крюгера на 21 секунду, Денис Спицов занял 13-е место, Александр Большунов стал 14-м, Иван Якимушкин — 15-м. Артем Мальцев занял 21-е место, Андрей Ларьков стал 22-м, Сергей Устюгов — 24-м, а Евгений Белов — 37-м.

Горнолыжный сезон — 2021/22 тем временем оказался открыт в Подмосковье. Уровень снега в регионе достиг нормы к 4 декабря. Пока доступны только две трассы и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В общей сложности в Московской области в этом сезоне будут работать 18 горнолыжных курортов.