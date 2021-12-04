Горнолыжный сезон открылся в Подмосковье

Горнолыжный сезон — 2021/22 открыт в Подмосковье. Уровень снега в регионе достиг нормы к 4 декабря.

Пока открылись только две трассы. Также первым открылся горнолыжный клуб Леонида Тягачева в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

В общей сложности в Московской области в этом сезоне будут работать 18 горнолыжных курортов. Будет 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс, расположенных в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах.

Ранее были перечислены топ-10 популярных трасс Подмосковья. Многие трассы оборудованы теплыми раздевалками, освещением, пунктами проката и кафе. Подборку самых популярных трасс представили в региональном комитете по туризму.

Среди них лыжня в Одинцовском городском парке культуры, спорта и отдыха. Она круглосуточно освещена. Там можно переодеться в тепле, есть туалеты и душевые, работают прокат и ски-сервис, просторное кафе, бесплатная парковка. Для маленьких посетителей установлена большая детская площадка и горка для тюбинга.