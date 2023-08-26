26 августа 2023, 01:01
РФС уведомил ФИФА о том, что отказывается выдавать сертификат трансфера Норманна
РФС уведомил ФИФА об отказе выдавать трансферный сертификат футболиста Норманна
Российский футбольный союз (РФС) сообщил Международной федерации футбола (ФИФА), что отказывается выдавать международный трансферный сертификат по переходу спортсмена «Ростова» Матиаса Норманна в саудовский клуб «Аль‑Раед». Об этом РИА «Новости» рассказали в службе коммуникаций РФС.
На прошлой неделе Норманн подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что футболист покинул Россию из-за украинских беспилотников. Московский клуб вместе с «Ростовом», за который играл норвежец и которому принадлежали права на него, планировали подать на Норманна в суд.
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«РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче международного трансферного сертификата по переходу игрока „Ростова“ Матиаса Норманна в „Аль‑Раед“», — подчеркнули в РФС.
В сезоне 2021/22 норвежец на правах аренды играл за английский клуб «Норвич». В марте прошлого года спортсмен сообщил, что не желает возвращаться в Россию. Но спустя время он поменял свое мнение. Норманн сказал, что возвращение в российский клуб — лучшая возможность для его спортивной карьеры.
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