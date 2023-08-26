Спорт 26 августа 2023, 01:01 РФС уведомил ФИФА о том, что отказывается выдавать сертификат трансфера Норманна РФС уведомил ФИФА об отказе выдавать трансферный сертификат футболиста Норманна РИА «Новости»

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Российский футбольный союз (РФС) сообщил Международной федерации футбола (ФИФА), что отказывается выдавать международный трансферный сертификат по переходу спортсмена «Ростова» Матиаса Норманна в саудовский клуб «Аль‑Раед». Об этом РИА «Новости» рассказали в службе коммуникаций РФС.

На прошлой неделе Норманн подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что футболист покинул Россию из-за украинских беспилотников. Московский клуб вместе с «Ростовом», за который играл норвежец и которому принадлежали права на него, планировали подать на Норманна в суд.

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«РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче международного трансферного сертификата по переходу игрока „Ростова“ Матиаса Норманна в „Аль‑Раед“», — подчеркнули в РФС.

В сезоне 2021/22 норвежец на правах аренды играл за английский клуб «Норвич». В марте прошлого года спортсмен сообщил, что не желает возвращаться в Россию. Но спустя время он поменял свое мнение. Норманн сказал, что возвращение в российский клуб — лучшая возможность для его спортивной карьеры.