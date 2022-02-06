🥇Большунов завоевал золото Олимпиады в скиатлоне, у Спицова серебро

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на 30 километров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Другой россиянин Денис Спицов завоевал серебро, бронза у финна Ийво Нисканена.

Это первая золотая олимпийская медаль для Большунова в карьере.

При этом на старте спортсмен упал на спуске на первом круге скиатлона. Это произошло на девятой минуте соревнований. Он смог продолжить гонку, но потерял несколько секунд.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.