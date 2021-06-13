«Ноги в кровь стирает». Жена футболиста Семенова встала на защиту супруга после матча с Бельгией

Жена защитника сборной России Андрея Семенова Ольга заступилась за своего супруга после критики его игры во время матча с бельгийцами. На своей странице в Instаgrаm она заявила, что он «отдается в каждой встрече на 200%» и всю жизнь «стирает ноги в кровь». Ольга Семенова добавила, что гордится мужем и уважает труд всех игроков команды.

«Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Он в основном составе национальной команды, он отдается в каждом матче на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат. Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд», — написала Семенова.

Она посетовала на злость, невоспитанность и желчность критиков и призвала поддерживать команду, а «не махать рукой, плеваться и уходить».

Накануне Андрей Семенов на 10-й минуте встречи со сборной Бельгии допустил ошибку, которой воспользовался Ромелу Лукаку и забил первый гол в ворота российской команды. В своем первом матче на чемпионате Европы сборная России проиграла со счетом 0:3.