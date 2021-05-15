«Нижний Новгород» пустили в РПЛ напрямую

ФК «Нижний Новгород» стал еще одним участником Премьер-лиги. В ФНЛ нижегородцы заняли третье место.

По итогам заседания бюро исполкома РФС о проведении стыковых матчей между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ было решено не изменять регламент.

Таким образом, занявшие первое место в ФНЛ самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» выйдут в РПЛ напрямую. «Оренбург», который занял второе место, не получил лицензию для вступления в высший дивизион.

Причиной стали проблемы со стадионом. Вместимость арены, на которой играет «Оренбург», не позволяет принять участие в следующем чемпионате России. У «Крыльев Советов» тоже были проблемы с лицензией, но это было связано со старыми долгами. Комиссия РФС дала клубам шанс исправить ситуацию до 12 мая. «Оренбургу» это сделать не удалось, несмотря на виртуальную экскурсию по своей домашней арене.