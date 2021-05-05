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    05 мая 2021, 21:55

    «Крылья Советов» и еще 4 клуба не получили лицензию для РПЛ

    Анастасия Кукова

    Самарские «Крылья Советов», «Алания», Торпедо» (Москва), «Нефтехимик»,  «Балтика» и «Оренбург» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Комиссия по лицензированию предъявила свои замечания, которые клубы смогут исправить до 12 мая.

    Пресс-служба ФК

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

    «Крылья Советов» досрочно стали победителями и вышли в РПЛ. «Оренбург» занял в турнирной таблице второе место, получив путевку в высший дивизион чемпионата страны. «Алания» занимает четвертое место, «Торпедо» — пятое.

    Получили лицензию тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», «Нижний Новогород» и «Уфа».

    По данным «Спорт-Экспресса», «Крылья Советов» не прошли лицензирование для выступления в Тинькофф РПЛ из-за старых долгов. Но средства для решения проблемы у самарского клуба есть.

    На днях «Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 и получили возможность вернуться в премьер-лигу после вылета, произошедшего год назад. По итогам 39 матчей самарцы заняли первое место, набрав 92 баллов