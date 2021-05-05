«Крылья Советов» и еще 4 клуба не получили лицензию для РПЛ

Самарские «Крылья Советов», «Алания», Торпедо» (Москва), «Нефтехимик», «Балтика» и «Оренбург» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Комиссия по лицензированию предъявила свои замечания, которые клубы смогут исправить до 12 мая.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Крылья Советов» досрочно стали победителями и вышли в РПЛ. «Оренбург» занял в турнирной таблице второе место, получив путевку в высший дивизион чемпионата страны. «Алания» занимает четвертое место, «Торпедо» — пятое.

Получили лицензию тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», «Нижний Новогород» и «Уфа».

По данным «Спорт-Экспресса», «Крылья Советов» не прошли лицензирование для выступления в Тинькофф РПЛ из-за старых долгов. Но средства для решения проблемы у самарского клуба есть.

На днях «Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 2:1 и получили возможность вернуться в премьер-лигу после вылета, произошедшего год назад. По итогам 39 матчей самарцы заняли первое место, набрав 92 баллов