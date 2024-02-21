Спорт 21 февраля 2024, 20:48 Николай Харитонов посетил матч с участием команды КПРФ по мини-футболу Зюганов и Харитонов посетили матч с участием команды КПРФ по мини-футболу Telegram-канал первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина

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Кандидат в президенты России Николай Харитонов и председатель КПРФ Геннадий Зюганов посетили тренировку и матч с участием партийной команды по мини-футболу. Об этом сообщили на сайте политического объединения.

В спортивном мероприятии поучаствовали первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин и члены президиума.

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Команда КПРФ-2 является гордостью политического объединения. Молодежный клуб — пятикратный чемпион России по мини-футболу в Высшей лиге. Тренер команды — чемпион Европы 1999 года в составе сборной России Михаил Маркин.

«Поддержали наших ребят из команды КПРФ-2», — написал Афонин в своем Telegram-канале.

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