Подмосковье 13 февраля 2024, 13:41 Компания из Красноармейска обеспечила бейджами представителей избиркомов по всей России Фото: Екатерина Мелкозерова

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Предприятие из Красноармейска подготовило для представителей избиркомов по всей России комплекты с атрибутикой. Туда входят лента с клипсой-держателем, прозрачный пластиковый карман и бейдж. Компания также выпустила сувенирную продукцию для тех, кто впервые примет участие в выборах.

На предприятии уже изготовили и отправили в регионы обложки для паспортов из экокожи, чехлы для пластиковых карт и сувенирные брелки.

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Всего на производстве по выпуску канцтоваров для избирательной кампании трудятся 150 человек. Отмечается, что компания «Пластик Он Лайн» сопровождает множество важных мероприятий. Например, ПМЭФ в Санкт-Петербурге, Восточный экономический форум во Владивостоке, Армия в парке «Патриот», а также выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

«У нашего предприятия большой опыт работы в этой сфере. Мы обслуживаем огромное количество спортивных соревнований, политических мероприятий и экономических форумов по всей страны. За последний полгода акцент делается на выпуске лент триколор, сейчас это тренд», — рассказал начальник одного из цехов Сергей Кругликов.

В прошлом году предприятие воспользовалось мерой поддержки бизнеса в Подмосковье — губернаторской программой «Земля за рубль». В этом году компания приступит к строительству нового завода.

Напомним, выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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