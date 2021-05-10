Никита Мазепин преклонил колено перед гонкой «Формулы-1» в честь ветеранов

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин встал на одно колено перед стартом на Гран-при Испании. Свой жест он адресовал ветеранам Второй мировой войны.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения к ветеранам и людям, причастным к Победе. Спасибо!» — написал спортсмен в Instagram.

Источник фото: Instagram

Он также разместил свое фото с преклоненным коленом. Ранее в сезоне россиянин не использовал этот жест.

Гонка прошла 9 мая и завершилась победой пилота команды Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин, представляющий американскую команду Haas, занял предпоследнее, 19-е место.

Преклонение колена началось с американского спорта. Там чернокожие спортсмены демонстративно присаживались на одну ногу во время исполнения гимна. Так они протестовали против расизма.

В 2020 году Хэмилтон возмущался из-за того, что российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят не участвовал в этой акции. Квят объяснял, что она противоречит русскому менталитету.