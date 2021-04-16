Кружение Мазепина. Неудачи россиянина в «Формуле-1» сделали из него мем для фанатов гонок

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин дважды не смог вписаться в один и тот же поворот на трассе в Имоле. Это случилось во время свободного заезда Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата «Формулы-1». Каждый раз болид под управлением Мазепина уходил с трассы, а потом отправлялся в ремонт.

Такое поведение гонщика не осталось без внимания пользователей Twitter, которые усомнились в способностях Мазепина управлять гоночным автомобилем.

«Мазепин. Как это началось. Как закончилось», — говорится в сообщении.

Среди пользователей начался настоящий флешмоб по шуткам про российского гонщика.

«Мазепин в детстве».

Для россиянина составили трек-лист для поездок с песнями, где упоминается слово spin — вращение.

Многим, кто сомневается в себе, посоветовали вспомнить о существовании Никиты Мазепина.

«Когда чувствуешь себя бесполезным, подумай, что „Хаас“ и Мазепин всегда будут позади тебя».

Не оставили без внимания быстрое завершение дебютной гонки Мазепина в «Формуле-1». На Гран-при Бахрейна он въехал в заграждение на 20-й секунде после старта.

«Мазепин: Что вы можете рассказать об этом повороте?

Инженер: Расслабьтесь, так далеко не уедете».



Гонка Гран-при Эмилии-Романьи запланирована на воскресенье. Пользователи сразу представили, что будет делать Мазепин после старта.

Источник фото: Twitter

«Мазепин в воскресенье после аварии в первом повороте».

Из-за того, что российский гонщик не может справиться с управлением, машина начинает кружиться. Пользователи предложили поменять его фамилию на Мазеспин, напомнив о спиннерах.

Источник фото: Twitter»

«Слова не нужны».

По всей видимости, шутка настолько разошлась, что подпись Mazespin появилась в трансляции гонок.

«Когда даже „Формула-1“ называет его Мазеспином».

Слово настолько прижилось, что его предложили включить в словари.

«Выражение «выполнить мазепин» уже есть в Оксфордском словаре?»

Но больше всего пользователи пожалели механиков «Хаас», которые вынуждены каждый раз ремонтировать болид после поездки российского гонщика. Они представили, какая может быть радость, когда поездка обойдется без аварии.

«Механики „Хаас“ увидели, как Мазепин вернулся в боксы без малейших повреждений своей машины».

Появились предсказания, что ждет Монако, когда там начнут проводить очередной этап «Формулы-1».

«Мазепин в Монако. Во всем княжестве не осталось ни одной целой стены».

Один из пользователей предположил, что Мазепин использует соревнования совсем для другого вида гонок.

Источник фото: Twitter

«В какой-то момент все поймут, что Мазепин на самом деле тренируется перед своей первой гонкой "Формула дрифт"».

Пользователи пошутили и о том, что российский пилот никогда не завершит полный круг без последствий.

«Жду, когда Мазепин завершит круг в Имоле».

Никита Мазепин подписал контракт с «Хаас» в декабре 2020 года. До этого он выступал только в качестве резервного пилота. На гонщика обратили внимание после чемпионата «Формулы-2», где он занял пятое место.