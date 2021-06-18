Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020

Футболисты сборной Нидерландов обыграли команду Австрии в матче чемпионата Европы. Встреча группы С в Амстердаме завершилась со счетом 2:0 в пользу «оранжевых».

Счет на 11-й минуте открыл Мемфис Депай, забив пенальти. Второй мяч в ворота соперников отправил Дензел Думфрис. Об этом сообщила пресс-служба UEFА.

Сборная Нидерландов после двух туров возглавила группу C с шестью очками из шести возможных. Команда Франка де Бура досрочно вышла в 1/8 финала турнира.

На втором месте в группе — футболисты Австрии, на третьем — украинцы. Обе команды уступили голландцам, но обыграли сборную Северной Македонии. У нее ноль очков и последнее место.

Следующие матчи группы C состоятся 21 июня.