Форварда сборной Австрии на Евро-2020 дисквалифицировали на один матч

Нападающий австрийской сборной Марко Арнаутович пропустит один матч чемпионата Европы по футболу. Решение о его дисквалификации приняли в UEFA.

Арнаутовича отстранили из-за оскорбления на национальной почве в адрес футболиста сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски. Информация об этом опубликована на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Австрия играла с Северной Македонии в Бухаресте. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

Арнаутович в Instagram заявил, что сожалеет о случившемся. Футболист списал свое поведение на «эмоции от игры» и извинился за него, «особенно перед друзьями из Северной Македонии и Албании». Сейчас его страница в социальной сети недоступна.

Расследованием инцидента занялся инспектор по этике, назначенный UEFA.