Несколько десятков фанатов «Спартака» задержали за нарушение порядка в Москве

В центре Москвы собрались болельщики «Спартака» — клуб одержал победу в финальном матче Кубка России. На Мясницкой улице начались первые задержания людей за нарушение общественного порядка, сообщил источник «360».

Он уточнил, что правоохранители стали разгонять толпу, а также задерживать нарушителей.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали порядка 50 болельщиков красно-белых, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, футбольные фанаты выбегают на проезжую часть улицы.

При этом в ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что информация о задержаниях в пресс-службу ведомства не поступала.

Несколько часов назад «Спартак» одержал победу над «Динамо» в финале Кубка России. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Теперь в матче Суперкубка московскому клубу предстоит сыграть с с петербургским «Зенитом».