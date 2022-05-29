«Спартак» завоевал Кубок России

Встреча московских команд «Спартак» и «Динамо» в финальном матче Кубка России в «Лужниках» закончилась уверенной победой красно-белых со счетом 2:1. Победитель встретится с петербургским «Зенитом» на Суперкубке.

В прошедшем матче счет открыл центральный нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 10-й минуте первого тайма после забитого гола он показал футболку с надписью — посвящением ушедшей из жизни матери.

Красно-белые уверенно лидировали после первого тайма, но в самом начале второго периода игры полузащитник Арсен Захарян нанес удар по мячу из-за штрафной, защитник «Спартака» Жиго неудачно выставил ногу и отправил рикошет в свои ворота, сравняв счет.

Счет равным оставался недолго. Атакующий полузащитник «Спартака» Промес совершил рывок прямо с середины поля и поразил ворота соперников.

Из-за допущенного фола судьи разрешили «Динамо» забить пенальти. Мяч передали полузащитнику Даниилу Фомину, который впервые за свою карьеру не смог поразить ворота «Спартака», фактически подарив соперникам Кубок России.