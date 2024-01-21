Спорт 21 января 2024, 10:00 Непобежденный россиянин одержал победу на турнире UFC в Канаде Россиянин Евлоев победил британца Аллена в поединке на турнире UFC 297 Cole Burston / Global Look Press

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Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу над представителем Великобритании Арнольдом Алленом. Турнир UFC 297 прошел в Торонто.

Поединок состоялся в полулегкой весовой категории и продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Евлову.

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Для 29-летнего Евлоева эта победа была 18-й в профессиональной карьере в 18 боях. Аллену также 29 лет, он потерпел третье поражение при 19 победах.

В другом поединке основного карда американка Ракель Пеннингтон единогласным решением судей победила Майру Буэно Силву из Бразилии и завоевала вакантный титул промоушена в легчайшем весе.

На турнире UFC в Лас-Вегасе неделю назад россиянин Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера. После поединка он потребовал бой за чемпионский титул в полутяжелом весе с другим представителем Бразилии Алексом Перейрой.