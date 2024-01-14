14 января 2024, 09:38
Анкалаев потребовал бой за титул чемпиона после победы над бразильцем Уокером
Россиянин Анкалаев нокаутировал бразильского бойца Уокера на турнире UFC
Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером, отправив противника в технический нокаут в третьем раунде. Победитель запросил бой за пояс с чемпионом Бразилии Алексом Перейрой. Главный поединок турнира UFC Vegas 84 прошел на арене Apex в Лас-Вегасе, сообщил «Спорт-Экспресс».
Бой продлился меньше восьми минут. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов.
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«Самое главное — я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс!» — отметил Анкалаев.
Он добавил, что не имеет «ничего личного» к Уокеру. Россиянин напомнил, что прошлый поединок с ним не состоялся, но бойцы «закрыли этот вопрос» на арене Apex.
«Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается», — признался спортсмен.
Ранее британский боец Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 выиграл у американца Тони Фергюсона. Глава UFC Дан Уайт прокомментировал поединок и посоветовал американскому спортсмену завершить карьеру.
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