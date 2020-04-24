Пандемия коронавируса затруднила проведение игр следующего сезона Бундеслиги, и поставила под вопрос саму возможность его проведения. Немецкие власти прорабатывают различные варианты действий, в особенности, жесткое ограничение физического контакта футболистов.

Министерство труда и социальных вопросов, Минздрав и министерство безопасности Германии прорабатывает возможность возобновления сезона в немецкой Бундеслиге. Как стало известно газете Spiegel, рассматриваются два варианта.

Первый предусматривает игру в масках, и отказ от контактов в неигровое время. То есть, никаких объятий и поздравлений в случае забитого гола. Запрещены будут даже «мелкие стычки вокруг мяча».

Если маска хотя бы одного игрока соскользнет, игра должна быть остановлена. Менять защитное медицинское изделие придется каждые 15 минут, для чего введут дополнительные короткие игровые перерывы.

Второй вариант обязывает спортсменов и сотрудников клубов полностью прекратить контакты друг с другом и с окружающими. Команды должны будут для выездных игр полностью выкупать отели, где останавливаются футболисты и тренеры. Причем для каждого — отдельный номер. Зато маски во время матча носить не придется.

Рабочая группа Международной федерации футбола (FIFA) предложила всем мужским и женским командам отменить назначенные на июнь 2020 года игры из-за пандемии коронавируса.