Рабочая группа FIFA порекомендовала отложить июньские матчи

Рабочая группа Международной федерации футбола (FIFA) порекомендовала отложить все матчи из-за пандемии коронавируса. Это распространяется как на мужские национальные команды, так и на женские.

Об этом пресс-служба FIFA сообщила на своем сайте.

«Отложить все международные матчи мужских и женских сборных, которые планировалось сыграть в период июня 2020 года», — сказано в сообщении.

1 апреля FIFA заявила, что организует денежный фонд, чтобы помочь лигам и клубам, которые оказались в трудной финансовой ситуации из-за коронавирусной инфекции.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) перенес чемпионат Европы по футболу на год. Теперь он пройдет летом 2021 года.

Из-за агрессивного распространения коронавируса в мире отменяются многие массовые мероприятия. На момент написания материала, количество зараженных в мире составляет 1 094 068 человек, по данным института Хопкинса. 58 773 — погибло.