«Не стало очень близкого боксу человека». Костя Цзю о смерти комментатора Владимира Гендлина
Российский боксер Костя Цзю отреагировал на смерть спортивного комментатора, эксперта по боксу Владимира Гендлина. Спортсмен заявил «360», что бокс потерял большого человека.
Гендлин скончался сегодня на 85-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. В начале марта журналист перенес инфаркт, ему сделали две операции.
Через неделю комментатор выписался из больницы, но вскоре вновь почувствовал себя плохо. Из-за коронавируса у него развилась пневмония, 4 апреля Гендлина подключили к аппарату ИВЛ, сообщили «Ведомости».
«Мы знакомы очень давно, более 30 лет. Просто общались. Мы были в очень хороших близких отношениях, — рассказал Цзю. — Такого близкого общения, тем более в последнее время, в нашей жизни не существует уже, к громадному сожалению. Бокс потерял большого человека. В нашей братии не стало очень близкого боксу человека».
По словам боксера, Гендлин запомнился ему уравновешенностью и спокойствием.
«Не помню ни разу в своей жизни, чтобы он вышел из своей зоны, в которой всегда находился, — спокойный, рассудительный», — пояснил Цзю.
По его словам, Гендлин «был одним из лучших специалистов, понимающих, что такое бокс изнутри».
Гендлин четко и рационально рассказывал о боксерах и их соперниках и очень корректно отзывался о каждом спортсмене, заявил Цзю.