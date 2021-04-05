Спортивный комментатор Гендлин скончался на 85-м году жизни
Российский спортивный комментатор, журналист Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Предположительно, причиной смерти являются осложнения, вызванные COVID-19, написало ИА Nation News.
Отмечается, что в марте нынешнего года у Гендлина произошел обширный инфаркт. Сейчас уточняются данные о его кончине.
Гендлин является двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ. Он стал основоположником трансляций профессиональных боев на российском телевидении.