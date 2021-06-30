«Не хватило куража». Черчесов рассказал об ответственности за провал России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за провал на Евро-2020. Он признал, что добиться желаемого результата не удалось.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», — сказал Черчесов, комментируя итоги заседания технического комитета РФС. Тренера процитировало РИА «Новости».

В то же время Черчесов заявил, что команда в функциональном плане была хорошо готова. Но это, по словам тренера, лишь один из ключевых аспектов подготовки команды.

Возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества Станислав Черчесов.

Черчесов также поблагодарил технический комитет РФС за конструктивный диалог и критические замечания.

Сборная Россия вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе. Футболистам удалось обыграть только команду из Финляндии. Технический комитет РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Его действующий контракт рассчитан до 30 декабря 2022-го.