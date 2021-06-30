Техкомитет РФС поддержал Черчесова после провала российской сборной

Технический комитет РФС признал выступление сборной России по футболу на Евро-2020 неудовлетворительным, но вместе с тем выразил поддержку главному тренеру Станиславу Черчесову. Об этом член комитета Михаил Гершкович сообщил сайту «Чемпионат.com».

Комитет РФС провел заседание, на котором обсудили работу Черчесова на Евро-2020. Тренера поддержали, но признали, что команда выступила неудовлетворительно.

«Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать», — сказал Гершкович.

В игре россиян не было такой самоотдачи, как на чемпионате мира, что тоже отметил Черчесов. Гершкович указал, что в этом, возможно, есть и вина самого тренера. Теперь его будущее будет решать исполнительный комитет РФС.

Сборная России вылетела с турнира, проиграв два матча из трех на групповом этапе.

Украинская сборная ранее обыграла команду Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020.