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    30 июня 2021, 14:17

    Техкомитет РФС поддержал Черчесова после провала российской сборной

    Александр Блинов

    Технический комитет РФС признал выступление сборной России по футболу на Евро-2020 неудовлетворительным, но вместе с тем выразил поддержку главному тренеру Станиславу Черчесову. Об этом член комитета Михаил Гершкович сообщил сайту «Чемпионат.com».

    Техкомитет РФС поддержал Черчесова после провала российской сборной

    Комитет РФС провел заседание, на котором обсудили работу Черчесова на Евро-2020. Тренера поддержали, но признали, что команда выступила неудовлетворительно.

    «Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать», — сказал Гершкович.

    В игре россиян не было такой самоотдачи, как на чемпионате мира, что тоже отметил Черчесов. Гершкович указал, что в этом, возможно, есть и вина самого тренера. Теперь его будущее будет решать исполнительный комитет РФС.

    Сборная России вылетела с турнира, проиграв два матча из трех на групповом этапе.

    Украинская сборная ранее обыграла команду Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020.