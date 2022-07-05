«Не досмотрели». Фетисов заявил об ответственности ФХР за призыв Федотова в армию

Призыв в армию хоккеиста Ивана Федотова оказался возможен из-за недосмотра Федерации хоккея России. Спортсмену нужно было рекомендовать поступить в вуз, где есть военная кафедра. Об этом «360» заявил советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Он напомнил, что в Советском Союзе действовала специальная система, по которой спортсмены уходили в спортивные роты на два года либо, если играли в профсоюзных клубах, попадали в институты с военной кафедрой. Сейчас ситуация полностью изменилась.

«Я думаю, что в спорте не работает система. Раньше ЦСКА был армейским клубом, мы одновременно офицерами были. Сейчас это частная лавочка. Здесь больше Федерация хоккея, так как он кандидат в сборную страны, один из лучших вратарей в нашей системе, наверно, где-то там просмотрели. Должны были рекомендовать ему поступить в вуз, где есть военная кафедра, или забрать спортсмена», — заявил Фетисов.

По его словам, саму систему с призывом спортсменов, которая действовала в Советском Союзе, разрушили, а альтернативы не предложили.

«Я помню, как еще до Шойгу хотели ликвидировать спортивные роты вообще. Мы бы столкнулись сейчас с еще большими проблемами. Слава богу, Сергей Кужугетович эту тему сохранил и поддержал», — добавил хоккеист.

Фетисов подчеркнул, что год в армии не скажется на спортивной подготовке вратаря. Он сможет поддерживать форму или восстановиться после возвращения на гражданку.

«Многие спортсмены, когда получают травмы, выпадают на год или два, а потом возвращаются и играют. Здесь, думаю, возможность поддерживать форму у него будет. Кроме того, может быть, ему дадут тренироваться в месте, где он будет служить», — отметил Фетисов.

Депутат добавил, что необходимо деполитизировать сам момент с призывом Федотова. Никто не ожидал, что такой случай произойдет так несвоевременно. Но ничего сверхъестественного в этой ситуации нет.

Вратаря сборной России по хоккею и игрока ЦСКА Ивана Федотова сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали после тренировки. По данным СМИ, правоохранители действовали по запросу военной прокуратуры, которая посчитала, что спортсмен уклоняется от армии. Федотова доставили в военкомат. По неподтвержденным данным, спортсмена отправят служить на Северный флот.